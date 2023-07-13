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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

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