15 Temmuz resmi tatil mi, memurlar idari izinli mi sayılacak?

Özellikle çalışanlar 9 günlük bayram sonrası yeni resmi tatil günlerini araştırıyor. Temmuz ayındaki resmi tatillerden biri de 15 Temmuz Demokrasi Günü oldu. 2017 yılından beri resmi tatil olan 15 Temmuz bu sene yani 2023 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Haliyle memurlar ve kamu daireleri zaten haftasonu tatili yapacak. Cumartesi günü çalışan özel sektör için de durum karışık, insiyatif iş verende.

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Önümüzdeki ilk resmi tatil ise 15 Temmuz olacak. Bu nedenle birçok kişi 15 Temuz ne zaman, resmi tatil mi araştırmasına başladı bile. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Hain FETÖ'nün darbe girişiminin bastırıldığı şanlı gün. 15 Temmuz resmi tatillerden biri oldu, bu nedenle tatil olacak. Fakat 15 Temmuz bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Dolayısı ile kamu ve devlet daireleri zaten 15 Temmuz'da kapalı olacak.

15 temmuz resmi tatil mi, hangi gün?

15 Temmuz 2023 tarihi bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz sonrası TBMM’de alınan karar doğrultusunda 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının C bendi “ 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla 15 Temmuz resmi tatil günlerinden birisidir.