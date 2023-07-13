Firari DHKP/C’li İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan aranması olan B.I. adlı örgüt üyesi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, sol terör örgütü DHKP/C’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari durumda olan B.I. adlı örgüt üyesinin izini sürdü.

İstanbul Ağır Ceza Masasınca ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunan, Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca ‘Askeri Ceza Kanununa Muhalefet‘ suçundan aranması ve 3 bin lira kesinleşmiş para cezası bulunan, İstanbul 4. Ağır Ceza ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemelerince Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan aranması olan B.I. adlı DHKP/C’linin İstanbul’da saklandığı bilgisi alındı.

Elde edilen istihbari bilgiler ışığında 10 Temmuz’da belirlenen adrese operasyon düzenleyen TEM ekipleri, DHKP/C hükümlüsünü yakalayarak gözaltına aldı.

Örgüt üyesi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, ifadesinin ardından 11 Temmuz’da mahkemeye çıkarıldı. B.I., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.