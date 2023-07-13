Harçlara yüzde 50 zam en uygun pasaport harcı belli oldu

Harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre en uygun pasaport harcı bin 34 lira 55 kuruşa yükseldi. Yurt dışından getirilen telefon harçlarının 20 bin liraya yükseltilmesi de yürürlülüğe girdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler belirlendi.

Karara göre, altı aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 55 kuruş oldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre, 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

Yurt dışından getirilen telefonların harçlar yürürlülüğe girdi

Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu Kararın 1 inci maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

"Nispi harçlar ile söz konusu Karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir."