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Yarı çıplak halde öldü bulundu! Bursa'da kan donduran olay

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yarı çıplak halde öldü bulundu! Bursa'da kan donduran olay

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında yarı çıplak halde cesedi bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Aracıyla Konya'ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Han, dinlenmek için aracını karayolu kenarına park etti.  Han, dere yatağına girdiğinde büyük şok yaşadı ve kadın cesedi olduğunu görünce 112'ye haber verdi.

İlk belirlemelere göre darp bulgusunun olmadığını tespit eden ekipler, kadının kimliğini araştırmaya başladı.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.

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