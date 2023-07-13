13 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller yeni listesi, hangi iller var?

Temmuz ayında memur ve emekliye yapılan 17,55'lik zam oranı sonrasında evde bakım maaşlarına da zam yapılması bekleniyor. Evde bakım maaşları temmuz ayında 5 bin 98 lira olarak ödenecek. Peki 13 Temmuz Perşembe evde bakım maaşları yatan iller hangisi, hangi illerde evde bakım maaşı yattı?

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Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları 13 Temmuz çarşamba günü yattı mı sorusu merak konusu oldu. Memur ve emekliye gelen zamdan evde bakım maaşı alanlardan da yararlanacak. Bu ay yani temmuz ayında evde bakım maaşları zamlı hesaplara yatacak? Buna göre evde bakım maaşları temmuz zamlı kaç para oldu, hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yeni zamlarla birlikte gündemde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakıma muhtaç kimselere ve ailelerine destek olmak amacıyla her ay ödeme gerçekleştiriliyor.

Evde bakım maaşı yatan iller?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Temmuz ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.