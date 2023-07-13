İbrahim Tatlıses'ten Beren Gökyıldız'a olay kilo yorumu! Serap Paköz çıldırdı: "Şiddete meyilli eli dursa ağzı durmaz"

İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu olarak değişen ve son haliyle dikkat çeken Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' demesi tepki çekmişti. Paylaşımın ardından Tatlıses ile yıllar önce kebapçıda çektirdiği fotoğrafı paylaşan çocuk oyuncu ise "Bahsi geçen kebapçı" diyerek kalp emojisi koydu. Sunucu Serap Paköz ise Tatlıses'e çok sert tepki gösterdi. Paköz yaptığı paylaşımda, "Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır" ifadelerini kullandı.

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Zaman zaman gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren sanatçı İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ın kilo vermesi gerektiğini söyledi. Tatlıses'in "5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" paylaşımına sessiz kalamayan Gökyıldız ile yıllar önce Tatlıses ile kebapçıda çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

"Kİlo vermesi lazım, kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyaran Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" dedi.

Tatlıses'le pozunu paylaştı

İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Tatlıses'in söylediklerini yanlış bulurken bir kısım da uyarıyı destekledi. İmparator'un paylaşımına Beren Gökyıldız'dan cevap gecikmedi. Tatlıses'in bahsettiği kebapçıda birlikte verdikleri pozu paylaşan Gökyıldız, "Bahsi geçen kebapçı" diyerek kalp emojisi koydu.

Serap Paköz çıldırdı: "Eli dursa ağzı durmaz"

Sunucu Serap Paköz de Tatlıses'e sert ifadelerle tepki gösterdi. Değişimiyle dikkat çeken Paköz şunları söyledi:

"Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır. Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. Şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz. Hâlâ 'İmparator' diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır."