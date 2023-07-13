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Karabük'te çalıntı otomobille polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı!

Karabük'te çalıntı otomobille polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı!

KARABÜK'te çalıntı otomobille polisten kaçmaya çalışırken kaza yapan 4 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis uygulama noktasında 06 CJR 546 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı araç, Öğlebeli Kavşağı'nda refüje çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.C.G. ile araçtaki M.E.Y. (28), T.C.K. (21) ve A.B. (18) ekiplerce yakalandı.

Ankara'dan çalındığı tespit edilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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