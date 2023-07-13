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Arap-İran flörtü sürüyor! BAEi'de hapiste tutulan 15 İranlı serbest bırakıldı!

Arap-İran flörtü sürüyor! BAEi'de hapiste tutulan 15 İranlı serbest bırakıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hapiste tutulan 15 İranlının serbest bırakıldığı bildirildi.

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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın önceki haftalarda BAE'yi ziyaretinde varılan anlaşma kapsamında bu ülkede hapiste tutulan İranlı 15 mahkum serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan İran vatandaşlarının kısa süre içinde ülkelerine döneceği belirtildi.

Söz konusu kişilerin hangi suçlardan hüküm giydiğine ve ne zamandan beri BAE'de tutulduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, 22 Haziran'da ziyaret ettiği BAE'de Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

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