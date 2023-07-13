Başvuran herkese anında faizsiz 15 bin kredi! Dakikalar içinde hesabınızda başvurun yeter!

Dört önemli banka, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Akbank, faizsiz nakit avans kampanyasıyla müşterilerine avantajlı kredi fırsatı sunmaktadır. Bu kampanya kapsamında, 15 bin TL'ye kadar faizsiz kredi başvurusu yapmak mümkün. İşte ayrıntılar...

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4 banka tarafından sunulan faizsiz nakit avans kampanyalarıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Bu kampanyalar 18 yaşından büyük kişilere yönelik olup, başvuruların telefon üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Faizsiz nakit avans kredileri 6 ay vadeyle verilecek ve faizsiz şekilde geri ödenebilecektir.

İşte bankaların faizsiz nakit avans kampanyalarının detayları...

4 bankadan faizsiz kredi imkanı

QNB Finansbank: 10 Bin TL Faizsiz Nakit Avans Kampanyası QNB Finansbank, yeni müşterilere özel olarak 10 bin TL nakit avans kampanyası sunmaktadır. Bu kampanya, 6 ay vade süresiyle gerçekleştirilecek.,

Garanti BBVA: 10 Bin TL Faizsiz Nakit Avans Kampanyası Garanti BBVA, 10 bin TL faizsiz nakit avans kampanyası başlattı. Bu kampanya da 6 ay vade süresine sahip.

Kuveyt Türk Katılım Bankası: 10 Bin TL Faizsiz Nakit Avans Kampanyası Kuveyt Türk Katılım Bankası, yeni müşterilere özel olarak 10 bin TL faizsiz nakit avans kampanyası sunmaktadır. Bu kampanyada toplamda 8 ay vade bulunmakta olup, çekilen kredinin geri ödemesine eylül ayında başlanacak.

Akbank: 15 Bin TL Faizsiz Taksitli Avans Kampanyası Akbank, 15 bin TL faizsiz taksitli avans kampanyası sunmaktadır. Bu kampanya da 6 ay vade süresiyle gerçekleştirilecek.

BAŞVURU DETAYLARI

Kredi başvuruları cep telefonu üzerinden gerçekleştirilecektir. Faizsiz nakit avans kampanyasından yararlanmak için ilgili bankanın mobil uygulamasını indirmeniz ve müşteri olmanız gerekmektedir. Daha sonra kart başvurusunu yaparak kampanyadan faydalanabilirsiniz.