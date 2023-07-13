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Fransa daha az tüketim için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek

Fransa daha az tüketim için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek

Fransa, giyim sektöründeki hızlı tüketimi azaltmak için yeni bir teşvik paketini hayata sokmaya hazırlanıyor. Buna göre, yenisini almak yerine eskisini tamir ettiren moda sever Fransızlar ödüllendirilecek.

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Ekim ayında hayata geçirilecek olan teşvik paketinde 6 euro ile 25 euro arasında para iadesi yapılacak.
Ülkenin ekolojik dönüşümden sorumlu olan bakanı Bérangère Couillard, her yıl ülkede 700 bin ton giyim eşyasının çöpe atıldığını söyledi.

Couillard, terzilere ve ayakkabı tamircilerine sisteme kayıt olma çağrısı yaptı.

Açıklanan pakete göre, örneğin ayakkabısının topuğunu yenileten bir kişi 7 euro geri ödeme alacak. Ceket, etek gibi kıyafetlerde ise yenileme karşılığı 25 euroya kadar para iadesi alınabilecek.
Paketi kamuoyuna duyuran Couillard, hükümetin ‘hızlı moda’ ile mücadeleye kararlı olduğunu kaydetti.

36 yaşındaki genç bakan, tüketicilere, karakterli ürünler alıp, bunları tamir ettirme yolunu tercih etmeleri çağrısı yaptı.
Refashion isimli, sürdürülebilir modayı savunan grup, Fransa’da geçen yıl 3.3 milyar ürünün piyasaya sürüldüğünü açıklıyor.

Ancak hükümetin bu adımı sektörden tepki de aldı.
Bazı sektör temsilcileri, önemli bir Fransız endüstrisinin bu şekilde ‘damgalandığını’ savundu.
Sağ siyasetçi Eric Pauget de, ülkenin 3 trilyon borcu varken, ‘Fransız halkının parasının sokağa atılmaması’ gerektiğini savundu.

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