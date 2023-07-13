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Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 15 karşılaşma oynandı toplu sonuçlar

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 15 karşılaşma oynandı toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda 15 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde 1. Eleme Turu ilk maçları sona erdi.

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Söz konusu turun ilk ayağı salı günü 10, çarşamba günü ise 5 karşılaşma ile tamamlandı.

Kupaya 2. eleme turundan başlayacak olan Galatasaray’ın rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile Kuzey Makedonya ekibi Struga Trim karşı karşıya geldiği mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda haftanın toplu sonuçları şöyle:

11 Temmuz Salı
Urartu: 0 - Zrinjski: 0
Lincoln Red: 1 - Karabağ: 2
Zalgiris: 0 - Struga: 0
Hamrun: 0 - Maccabi Haifa: 4
Ljubljana: 2 - Valmeria: 1
Rakow: 1 - Flora : 0
Ballkani: 2 - Ludogorets: 0
Klaksvik: 0 - Ferencvaros: 0
Partizani: 1 - Bate Borisov: 1
Shamrock: 0 - Breidablik: 1

12 Temmuz Çarşamba
Astana: 1 - Dinamo Tiflis: 0
Helsinki: 1 - Larne: 0
Hacken: 3 - TNS: 1
Farul Cons: 1 - Sheriff: 0
Bratislava: 1 - Swift: 1

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