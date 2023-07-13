BIST 6.412
DOLAR 26,15
EURO 29,21
ALTIN 1.648,70
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı!

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı!

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, farklı soruşturmalar kapsamında haklarında FETÖ içerisinde eylem ve faaliyet yürüten, örgüt üyeleriyle irtibatlı ve iltisaklı olan, terör örgütünün iletişim modeli ankesörlü telefonlardan ardışık aranan 14 zanlının kimlik ve adreslerini belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında eski askeri öğrenci, avukat ve örgüte yakın okullarda öğretmen olarak çalışan 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğunu tespit eden ekipler, adreslerinde bulunmayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 15 karşılaşma oynandı toplu sonuçlar
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 15 karşılaşma oynandı toplu sonuçlar
Ufuk Özkan'a ne oldu, hastalığı ne? Ufuk Özkan kanser mi oldu, gerçek ortaya çıktı
Ufuk Özkan'a ne oldu, hastalığı ne? Ufuk Özkan kanser mi oldu, gerçek ortaya çıktı
Samsunspor Basketbol, Matt Mooney'i kadrosuna kattı!
Samsunspor Basketbol, Matt Mooney'i kadrosuna kattı!
Milli motosikletçiler, İtalya, Çekya ve Romanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler, İtalya, Çekya ve Romanya'da piste çıkacak
Fransa daha az tüketim için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek
Fransa daha az tüketim için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek
Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı
Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı
Başvuran herkese anında faizsiz 15 bin kredi! Dakikalar içinde hesabınızda başvurun yeter!
Başvuran herkese anında faizsiz 15 bin kredi! Dakikalar içinde hesabınızda başvurun yeter!
Orman yangınlarını önlemek için "koyun otlatma" önerisi!
Orman yangınlarını önlemek için "koyun otlatma" önerisi!
Arap-İran flörtü sürüyor! BAEi'de hapiste tutulan 15 İranlı serbest bırakıldı!
Arap-İran flörtü sürüyor! BAEi'de hapiste tutulan 15 İranlı serbest bırakıldı!
Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek? Toplam kaç para ödenecek?
Memura seyyanen zam ne zaman ödenecek? Toplam kaç para ödenecek?
Balın kilogram maliyeti 110,76 lira olarak belirlendi!
Balın kilogram maliyeti 110,76 lira olarak belirlendi!
Karabük'te çalıntı otomobille polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı!
Karabük'te çalıntı otomobille polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kaza yaptı!