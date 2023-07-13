Ufuk Özkan kimdir, kaç yaşında? Ufuk Özkan aslen nereli, oğlu kaç yaşında?

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Ufuk Özkan'ın kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle gündeme gelen Ufuk Özkan'ın kaç yaşında olduğu ve hastalığının ne olduğu merak ediliyor. Peki, Ufuk Özkan kimdir, hastalığı ne ve sağlık durumu nasıl?

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Geniş Aile dizisinde Cevahir karakteri ile büyük beğeni toplayan, birçok programı sunan sempatik oyuncu Ufuk Özkan karaciğer nakli beklediğini ve sağlık sorunları yaşadığını açıkladı. Ufuk Özkan'a geçen yıl 3. derece siroz teşhisi konulmuştu. Bu üzücü gelişme sonrasında Ufuk Özkan'ın hayatı da merak edildi. 48 yaşında olan Ufuk Özcan aslen Almanya doğumlu. Nazan Güneş Özkan ile evli olan Ufuk Özkan geçen yıl eşinden anlaşmalı boşanmıştı.

Ufuk Özkan kimdir?

Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Çerkes asıllı olan Ufuk Özkan, birçok tiyatro, dizi ve sinemada rol almıştır.

Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir.

Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır.

Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.

İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.

2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.