Hizbullah'tan İsrail'e tehdit: O bölgeleri size bırakmayız!

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in 4 Temmuz'dan bu yana tamamen işgal ettiği Gacar köyünden çekilmesi gerektiğini aksi takdirde o bölgeleri kendilerine bırakmayacaklarını belirtti.

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Nasrallah, Hizbullah ve İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da ülkenin güney sınırında patlak veren ve 34 gün süren çatışmaların 17. yılı dolayısıyla konuşma yaptı.

Hizbullah'ın düzenlediği programa video konferans aracılığıyla katılan Nasrallah, Lübnan'ın İsrail ile kara sınırının belli olduğunu ancak Lübnan'a ait bazı bölgelerde İsrail'in bulunduğunu ve oralardan çekilmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail'in, 4 Temmuz'da bir kısmı Lübnan'a ait olan ve sınırda yer alan Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekmesine değinen Nasrallah, "Direniş (Hizbullah) ve devlet arasında tam bir koordinasyonun sağlanması halinde işgal altındaki Gacar topraklarımızı geri kazanabiliriz." dedi.

Nasrallah, işgal edilen köyün er ya da geç çözülmesi gereken bir mesele olduğunu, bu toprakları İsrail'e bırakmayacaklarını belirtti.

İsrail'in tamamen işgal ettiği Gacar köyü

İsrail'in 1967'den beri işgali altındaki Golan Tepelerinin yamaçlarında yer alan Gacar köyünün tamamı 17 Kasım 2010'a kadar İsrail'in fiili işgalinde kaldı.

İsrail daha sonra köyün kuzey bölümünden çekilip sadece güney kısmını elinde tutmaya devam etti; kuzey kısmında ise Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) konuşlandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını açık bir şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah ise 7 Temmuz'da, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in köyden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etmişti.