Verdiği kilolarla dikkat çekmişti... Ufuk Özkan'dan kötü haber: Hastalığı ortaya çıktı, organ nakli için başvurdu!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan verdiği kilolar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ufuk Özkan canlandıracağı yeni rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken 17 kiloya yakın kilo verdi. Bunun sonucunda sağlık problemleri yaşayan Ufuk Özkan organ nakli için başvuruda bulundu. Öte yandan ünlü oyuncu basına çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abone ol

Oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan canlandıracağı rol için diyete girdi. Diyetle 17'ye yakın kilo veren Ufuk Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı olduğunu dile getirdi.

Organ nakline başvurdu

Ufuk Özkan'ın uyguladığı yanlış diyet sonucu beklediğinden daha fazla kilo vermiş ve bağışıklık sistemi çökmüştü. Özkan için, karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurulduğu öğrenildi.

17 yıllık eşi Nazan Güneş’ten geçen yıl boşanan 48 yaşındaki oyuncu hakkında siroza yakalandığı söylentisi de çıkmıştı.

Basında çıkan haberler üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi.

Ufuk Özkan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum.Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum.Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldü. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor.Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim.Bugünden sonrada Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım.Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim.

Saygı ve Sevgilerimle Ufuk özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız"