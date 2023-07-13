BIST 6.412
DOLAR 26,15
EURO 29,21
ALTIN 1.648,70
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

TEKNOFEST'te ilk kez "Deneyap Kart Robolig Yarışması" düzenlenecek

TEKNOFEST'te ilk kez "Deneyap Kart Robolig Yarışması" düzenlenecek

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları arasına "Deneyap Kart Robolig Yarışması" eklendi.

Abone ol

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek ve proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen yarışma, festivalin Ankara ayağında ilk kez düzenlenecek.

Başvuruların 10 Ağustos'a kadar devam edeceği yarışmada, toplam 270 bin TL ödül verilecek.

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri yüksek lisans, doktora ve açık öğretim seviyelerindeki öğrencilerin katılabileceği yarışma iki aşamadan oluşacak. Birinci aşamada yarışmacılar online sınava girecek. Burada başarılı olan takımlar 30 Ağustos-3 Eylül'de gerçekleşecek TEKNOFEST Ankara'ya davet edilecek ve ikinci aşamada ilkokul-ortaokul seviyesindeki takımlar proje hazırlayacak. Lise ve üniversite seviyesi ise belirlenen saha görevini yerine getirmeye çalışacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Hizbullah'tan İsrail'e tehdit: O bölgeleri size bırakmayız!
Hizbullah'tan İsrail'e tehdit: O bölgeleri size bırakmayız!
Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarındaki futboluyla övgü alıyor
Arda Güler, Real Madrid antrenmanlarındaki futboluyla övgü alıyor
Ufuk Özkan kimdir, kaç yaşında? Ufuk Özkan aslen nereli, oğlu kaç yaşında?
Ufuk Özkan kimdir, kaç yaşında? Ufuk Özkan aslen nereli, oğlu kaç yaşında?
Perakende satış hacmi mayısta yıllık bazda yüzde 28,4 arttı
Perakende satış hacmi mayısta yıllık bazda yüzde 28,4 arttı
Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 52,7 arttı
Toplam ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 52,7 arttı
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı!
İstanbul'da FETÖ operasyonunda 9 zanlı yakalandı!
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 15 karşılaşma oynandı toplu sonuçlar
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu 15 karşılaşma oynandı toplu sonuçlar
Ufuk Özkan'a ne oldu, hastalığı ne? Ufuk Özkan kanser mi oldu, gerçek ortaya çıktı
Ufuk Özkan'a ne oldu, hastalığı ne? Ufuk Özkan kanser mi oldu, gerçek ortaya çıktı
Samsunspor Basketbol, Matt Mooney'i kadrosuna kattı!
Samsunspor Basketbol, Matt Mooney'i kadrosuna kattı!
Milli motosikletçiler, İtalya, Çekya ve Romanya'da piste çıkacak
Milli motosikletçiler, İtalya, Çekya ve Romanya'da piste çıkacak
Fransa daha az tüketim için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek
Fransa daha az tüketim için, 'kıyafet tamirini teşvik' paketini hayata geçirecek
Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı
Çin, dünyanın ilk metanla çalışan roketini başarıyla uzaya fırlattı