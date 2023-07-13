Borsa güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 6.354,92 puandan başladı.Abone ol
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,87 puan artışla ve yüzde 0,20 değer kazanarak 6.354,92 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile elektrik oldu.
Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 6.342,05 puandan tamamladı.