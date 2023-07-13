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İran'da bir polisi öldürmekten suçlu bulunan 2 kişi idam edildi!

İran'da bir polisi öldürmekten suçlu bulunan 2 kişi idam edildi!

İran'ın İsfahan eyaletine bağlı Fuladşehr kentinde silahla bir polisin ölümüne neden olma suçundan idama mahkum edilen 2 kişinin cezası infaz edildi.

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Entekhab haber sitesine göre, Fuladşehr Mahkeme Başkanı Mesud Mesudifer, konuya ilişkin bilgi verdi.

Mesudifer, "18 Kasım 2021'de Lencan ilçesinde çıkan silahlı çatışmada Teğmen İhsan Nasıri'yi katleden Kaidi Neseb ve Muhammedi Beram'ın idam kararı infaz edilmiştir." dedi.

Hırsızlık ve kamu düzenini bozma suçlarından sabıkası bulunan 2 saldırgan, emniyet teşkilatında görevli Teğmen Nasıri'yi öldürdükleri gerekçesiyle 27 Mart 2022'de idama mahkum edilmişti.

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