Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'nda girişimciler projelerini tanıttı

Yapı Kredi'nin inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'nın Demo Günü etkinliği gerçekleşti.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'ün ilk hızlandırma programı olan organizasyon, bu dönemde KOBİ'lerin hayatını kolaylaştıran girişimlere odaklandı.

Eğitim, mentorluk, danışmanlık, yatırımcı eşleştirmeleri, masterclass katılımları ve Just Work'de çalışma alanı gibi imkanların sağlandığı Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'na kabul edilen girişimler, yatırımcılarla ve ekosistemin önemli paydaşlarıyla bir araya gelerek sunumlarını gerçekleştirdi.

Invexen yürütücülüğünde gerçekleşen hızlandırma programının Demo Günü'nde, programa seçilmeye hak kazanan 15 girişimin sunumları ile program sona erdi.

"Program ile girişimcilik ekosistemini büyüterek ileri taşımayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Yapı Kredi Fast FRWRD ile sınırları kaldırarak girişimcilere fırsatlar sunduklarını belirtti.

Yapı Kredi olarak girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve yenilikçi fikirleri inovasyona dönüştürmeye devam edeceklerini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"60'ın üzerinde ekosistem lideri mentor ve 30'un üzerinde girişim ekosisteminde önde gelen partnerimiz ile Türkiye'nin en zengin networke sahip ve en güçlü hızlandırma programlarından birini daha gerçekleştirdik. Güçlü markamız ve bu çok zengin networkümüz ile startup'lara en iyi desteği verme ve startup dostu olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'nın bu döneminde, ekonomimizin can damarı olan KOBİ'lere yönelik hizmetler geliştiren girişimcileri destekleyerek KOBİ’lere katkıda bulunmayı ve onların hayatlarına inovasyon ile dokunmayı amaçladık.

KOBİ'lerin kendilerini bir adım öne taşımak için ihtiyaç duydukları yenilikçi bakışı girişim ekosistemlerinde bulabileceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda, KOBİ'lerin işlerini dijital dünyaya taşımalarını desteklemek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda, 90 başvurunun yapıldığı ve 15 girişimin seçilmeye hak kazandığı Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'nı çok önemsiyoruz. Dijital çağın değiştirdiği beklentilerine karşılık vererek sektörlere değer katan girişimleri desteklemeye devam edeceğiz. İnovasyona verdiğimiz en büyük ve en somut göstergelerden olan Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı ile girişimcilik ekosistemini büyüterek ileri taşımayı sürdüreceğiz."

Program kapsamında seçilen 15 girişim "Apollo IoT, Tamamliyo.com, PeerBie, Jobtogo, Kuasar Video, Mycros, Bakiyem, Artifica.io, OneNewOne, Egaranti, RADAAR, JetScoring, MobileKasa (ManageCash), Shipicons ve Rototip" olarak belirlendi.