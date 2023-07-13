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Kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla aynı aileden 3 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla aynı aileden 3 kişi yakalandı

ANKARA'da, yabancı uyrukluların da arasında bulunduğu kadınları fuhşa yönlendirdikleri belirlenen aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, fiziki takip ve uzun süreli çalışmalar sonucunda aynı aileden 3 kişinin, Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kadınları iş bulma vaadiyle kandırdıklarını, pasaportlarını ellerinden aldıklarını ve fuhşa zorladıklarını; yine ailevi ya da ekonomik sıkıntı yaşayan Türkiye vatandaşlarını da zor durumlarından faydalanarak fuhşa teşvik ettiklerini belirledi.

Kadınların resimlerini çektirerek katalog oluşturan ve kadınları teknik takibe yakalanmamak için haberleşme uygulamaları üzerinden iletişim kurarak fuhuş için otel ve evlere gönderdikleri tespit edilen şüphelilerin, fuhuş yapmak istemeyen kadınları tehdit ve darp ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Fuhuştan kazanılan paraları M.A'nın banka hesabında topladıkları tespit edilen şüphelilerden B.B'nin, Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a kaçma arayışında bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 suç kaydı bulunan B.B'nin de arasında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

"İnsan ticareti" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" ile suçlanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Fuhşa zorlanan 15 yabancı uyruklu mağdur kadının ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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