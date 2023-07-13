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YSP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu emekliler için artış istedi

YSP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu emekliler için artış istedi

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "15 milyon emekli kaderine terk edilmiş durumda. Emeklilerimize yönelik nitelikli bir aylık artışı seyyanen ya da farklı şekillerde sağlanmalı." dedi.

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Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, memur maaşları ve emekli aylıklarının yükseltilmesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı kanun teklifini değerlendirdi.

Gerekli önlemlerin alınmadığını, faturanın vatandaşa kesildiğini savunan Gergerlioğlu, emekli ve asgari ücretlilerin KDV, ÖTV ve MTV zamlarıyla perişan edildiğini ileri sürdü.

Gergerlioğlu, emeklilerin asgari ücretin altında maaş aldığını belirterek, "Son yasayla emeklilerin mağdur edildiğini görüyoruz. 15 milyon emekli kaderine terk edilmiş durumda. Emeklilerimize yönelik nitelikli bir aylık artış seyyanen ya da farklı şekillerde sağlanmalı. Emeklilerin hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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