BIST 6.412
DOLAR 26,15
EURO 29,21
ALTIN 1.648,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı!

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı!

AYDIN'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettikleri 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 5 kilo 600 gram esrar, 365 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin, 35 kök Hint keneviri, tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 640 lira ele geçirildi.

Operasyonda Ç.M.G, V.O, H.K, U.A, O.A, H.E, S.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 26 kişiye de "uyuşturucu madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti!
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti!
Yunanistan'da onlarca ölü flamingo bulundu!
Yunanistan'da onlarca ölü flamingo bulundu!
15 Temmuz sözleri resimli, kısa anlamlı-2023 15 Temmuz anma duygusal sözleri
15 Temmuz sözleri resimli, kısa anlamlı-2023 15 Temmuz anma duygusal sözleri
YSP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu emekliler için artış istedi
YSP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu emekliler için artış istedi
Cinayetin kilit ismi Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Cinayetin kilit ismi Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla aynı aileden 3 kişi yakalandı
Kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla aynı aileden 3 kişi yakalandı
Yunanistan'daki Büyük Mason Locası'na bombalı saldırı!
Yunanistan'daki Büyük Mason Locası'na bombalı saldırı!
Konya'da uyuşturucu operasyonları: 24 hükümlü ile 4 zanlı yakalandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonları: 24 hükümlü ile 4 zanlı yakalandı!
Otomotiv sektörünün 6 aylık yan sanayi ihracatı 7 milyar doları aştı!
Otomotiv sektörünün 6 aylık yan sanayi ihracatı 7 milyar doları aştı!
Bayram tatili sonrası çocuklarda el, ayak, ağız hastalığı arttı!
Bayram tatili sonrası çocuklarda el, ayak, ağız hastalığı arttı!
Borsa güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran...
Borsa güne yükselişle başladı! En fazla kazandıran...
Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'nda girişimciler projelerini tanıttı
Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı'nda girişimciler projelerini tanıttı