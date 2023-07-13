15 Temmuz sözleri resimli, kısa anlamlı-2023 15 Temmuz anma duygusal sözleri

Bu sene FETÖ'nün hain darbe girişiminin halk tarafından bastırılmasının 7. yılı kutlanacak. 15 Temmuz 2017 yılından beri Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanıyor. Halkın vatanı için kendini siper ettiği, şehit olduğu 15 Temmuz gününe özel, anlamlı, kısa 15 Temmuz sözlerine ve 15 Temmuz resimli mesajlarına mutlaka bakın...

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Hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Demokrasiye, özgürlüğe ve bağımsızlığına olan güveni ile bilinen Aziz Türk Milleti bir kez daha tüm dünyaya bu özelliklerini gösterdi.

FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi gecesinde 251 vatandaşımız şehit oldu. 2196 vatandaşımız ise 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde gazi oldu. Şehitlerimizi anmak ve demokrasi ve birlik gününü anmak isteyen vatandaşlar en güzel anma mesajlarını ve sözlerini araştırmayı sürdürüyor. İşte en güzel 15 Temmuz mesajları ve anma sözleri...

15 Temmuz sözleri ve mesajları

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.