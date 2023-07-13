15 Temmuz mesajları, duygusal, resimli 15 Temmuz şehitleri için sözler, mesajlar....

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları, sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016'nın 7. yıl dönümünde bu yıl da törenler düzenlenecek, şehitlerimiz için dualar okunacak. 2023 yılına özel en güzel, anlamlı, resimli 15 Temmuz mesajlarını, sözlerini sizler için derledik. İşte Resimli, anlamlı 15 Temmuz ile ilgili sözler, mesajlar...

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları bu şanlı güne 2 gün kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Tarihe kara leke olarak geçen bu darbe girişimi sonrası her yıl şehit ve gaziler anılırken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Aynı zamanda vatandaşlar birbirlerine Resimli, anlamlı, en güzel 15 Temmuz şehitleri anma mesajı ve sözlerini gönderiyorlar. Biz de sizler için Resimli, anlamlı, en güzel mesajları ve sözleri derledik.

15 Temmuz sözleri

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI,her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.