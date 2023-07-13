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İstanbul merkezli sahte belge operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!

İstanbul merkezli sahte belge operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!

İSTANBUL merkezli 6 ilde düzenlenen sahte belge operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçunun engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda vatandaşlar ile yabancı uyruklu kişilere, dolar ve avro karşılığında fahiş fiyatlarla sahte pasaport, kimlik, ehliyet, oturum kartı gibi belgeler hazırlanıp satıldığını belirleyen ekipler, sahte belgelerin kargo aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki alıcılarına gönderildiğini tespit etti.

Ekipler, çalışmaların ardından kimliklerini belirledikleri 10 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı, adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için söz konusu şubeye götürüldü.

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