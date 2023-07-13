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Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı

Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı

Dünyada günlük petrol üretimi geçen ay, bir önceki aya göre 480 bin varil artarak 101 milyon 760 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

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Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) haziran ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporuna göre, bu yıl küresel petrol üretimi günlük 1 milyon 600 bin varil artışla 101 milyon 500 bin varil olacak. Gelecek yıl ise üretim günlük 1 milyon 200 bin varil artarak 102 milyon 800 bin varile yükselecek.

IEA, kötüleşen küresel ekonomik görünüm nedeniyle talep artışını geçen ayın raporuna göre 220 bin varil düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl günlük 2 milyon 200 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 100 bin varile ulaşacak. Talep artışının yüzde 90'ından fazlasının OECD dışı ülkelerden ve başlıca Çin'den gelmesi bekleniyor.

IEA, küresel talep artışını gelecek yıl için günlük 290 bin varil artırdı. Küresel petrol talebi 2024'te günlük 1 milyon 100 bin varil artışla günlük 103 milyon 229 bin varil olacak.

Küresel petrol üretimi geçen ay, bir önceki aya göre günlük 480 bin varil artarak 101 milyon 760 bin varile yükseldi.

Geçen ay Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin toplam üretimi günlük 34 milyon 190 bin varil oldu. En yüksek üretim 9 milyon 980 bin ile Suudi Arabistan'da gerçekleşti. Onu 4 milyon 170 bin ile Irak ve 3 milyon 240 bin ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise aynı dönemde toplam 67 milyon 570 bin varile ulaştı.

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