Yusuf Tekin aslen nereli, kaç yaşında? Yusuf Tekin eşi Ayşe Tekin kim?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son günlerde adı en çok konuşulan, konuşmaları ile gündem olan isimlerden birisi oldu. Şeriat ve kız okulu açıklamaları ile son günlerde sosyal medyada tepki çeken Yusuf Tekin'in hayatı da merak konusu oldu. Aslen Erzurum Tortummlu olan Yusuf Tekin şu anda 53 yaşında. Yusuf Tekin evli ve 3 çocuk babası. Yusuf Tekin'in eşi ise Ayşe Tekin'dir. Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet: yeni Osmanlilarʼda demokrasi tartişmaları adında yayınlanmış kitapları da bulunuyor.

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Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin son günlerde açıklamarı ile gündemde. Kız okulu ve şeriat açıklamaları ile gündemin zirvesinde olan Yusuf Tekin'in hayatı da merak edildi. Peki Yusuf Tekin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Aslen Erzurum Tortumlu olan Yusuf Tekin, 53 yaşında. Yusuf Tekin evli ve 3 çocuk babası. Yusuf Tekin'in eşi ise Ayşe Tekin'dir.

Yusuf Tekin kimdir?

1970 Erzurum Tortum doğumlu olan Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüdür. İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamıştır.

1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış, Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır