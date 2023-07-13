BİM aktüel katalog 13 Temmuz indirimli ürünler listesi-neler var?

BİM'de bugün hem evinizi temizleyecek hem karnınızı doyuracak dev indirimler var. Her salı indirimli ürün kampanyası düzenleyen BİM, 13 Temmuz BİM Aktüel ürünler katalogu ile bugünün indirimli ürünler listesini yayınladı. İşte bugün BİM'de indirimli satışa çıkan ürünlerin tam listesi...Abone ol
BİM 13Temmuz indirimli ürünler listesi yayınlandı. BİM 11 Temmuz Salı indirimli ürünler listesi ev hanımlarını mutlu edecek. Zira bugün BİM'de temizlik ürünleri, bebek ürünleri ve temel gıda maddelerinde dev indirim var. 8 kg ALO toz deterjan 169 lira, dev bebek bezi paketi 192,50 lira, ALO 8 kg toz deterjan ise 169 liradan satışta.
BİM Aktüel kataloğ
Gündoğdu yarım yağlı dilimli tost peyniri 155 TL Teksüt yağlı kaşar peyniri 155 TL, Bahçıvan tam yağlı tost peyniri 139 TL, Ekici tam yağlı lokum kıvamında beyaz peynir 27.50 TL, İçim labne 39.50 TL, Banvit yarımay sucuk 19.75 TL, Karlıdağ tereyağ 89 TL, Sana margarin 49 TL ,Pınar krema 16.50 TL, İçim az yağlı yoğurt 39.75 TL, Dost yarım yağlı yoğurt 95 TL, İçim kefir 28.50 TL, İçimino kakaolu süt 34.50 TL ,Tukaş bezelye konservesi 24.50 TL, Marmarabirlik yağlı salamura doğal siyah zeytin 79.50 TL ,Tamek domates salçası 29.75 TL, Şitoğlu geleneksel çilek reçeli 39.75 TL, Balcı petek süzme çiçek balı 49 TL, Tat kornişon turşu 17.50 TL, Kent boringer tavuk bulyon 15.50 TL, Kent boringer harç çeşitleri 7.50 TL, Mezzet meze çeşitleri 14.50 TL, Tat sıkı dostlar ketçap mayonez seti 44.50 TL, Superfresh çıtır toplar 29.50 TL