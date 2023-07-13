Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz eden sanığa 13 yıl 6 ay hapis!

MERSİN'de, alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.A. (29) ve müşteki H.C. (22) katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı, olaya ilişkin kriminal polis laboratuvarından gelen rapordaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, O.A'nın olay sırasında maket bıçağını boğazına dayadığı müştekiye rızası dışında cinsel saikle dokunup tehdit içerikli konuştuğunu bildirerek, sanığın silahlı şekilde "cinsel saldırı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eylemi sırasında kullandığı maket bıçağının "silah" sayıldığı gerekçesiyle "cinsel saldırı" suçundan aldığı cezayı 7 yıl 6 aya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aldığı cezayı da silahlı ve cinsel saldırı amacıyla gerçekleştirdiği için 6 yıla çıkardı. Toplamda 13 yıl 6 ay hapse çarptırılan sanığın mevcut halinin devamına hükmedildi.

Olay

Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahibi O.A'nın, 13 Aralık 2020'de maket bıçağıyla tehdit ettiği çalışanı H.C'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve onu alıkoyduğu iddia edilmişti.

Adli kontrol şartıyla salıverilen O.A. hakkında "tehdit", "basit cinsel saldırı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen davanın ilk duruşmasında, müşteki avukatının talebi ve iddia makamının mütalaasının üzerine "görevsizlik" kararı vererek dosya ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.