BIST 6.418
DOLAR 26,15
EURO 29,24
ALTIN 1.647,86
HABER /  SPOR

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası başladı

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası başladı

KARABÜK'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Ukrayna ve Polonya erkek milli takımları arasında oynanan karşılaşmayla başladı.

Abone ol

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Ukrayna, ilk seti 25-16 kazandı.

Mücadeledeki üstün oyununu sürdüren ve ikinci seti 25-14 alan Ukrayna, durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü seti de 25-18 kazanan Ukrayna, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, başkan vekili Yakup Ümit Kihtir, voleybol sorumlusu Bülent Ersöz, milli takım başantrenörü Osman Çarkçı, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun ile sporseverler izledi.

Şampiyonada bugün saat 12.00'de İtalya ile Fransa erkek milli takımları, saat 14.00'te İtalya ile Fransa ve saat 16.00'da Ukrayna ile Polonya kadın milli takımları karşılaşacak.

Organizasyonun açılış seremonisi ise saat 18.00'de yapılacak.

Seremoninin ardından saat 19.00'da Türkiye ile Bulgaristan erkek milli takımları karşı karşıya gelecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzman doktor uyardı: Şok diyetler kalp krizine neden olabilir!
Uzman doktor uyardı: Şok diyetler kalp krizine neden olabilir!
Denizli'de gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralandı!
Denizli'de gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralandı!
Şişecam, 2030'a kadar yenilenebilir enerji kullanımını 8 kat artıracak!
Şişecam, 2030'a kadar yenilenebilir enerji kullanımını 8 kat artıracak!
Haydarpaşa Garı ne zaman hizmete açılacak?Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Haydarpaşa Garı ne zaman hizmete açılacak?Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Yusuf Tekin aslen nereli, kaç yaşında? Yusuf Tekin eşi Ayşe Tekin kim?
Yusuf Tekin aslen nereli, kaç yaşında? Yusuf Tekin eşi Ayşe Tekin kim?
Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor!
Elazığ'da son yılların en yüksek arpa ve buğday rekoltesi bekleniyor!
FIFA'dan Dünya Kupası ödemesi! Türkiye'de en çok Beşiktaş kazandı!
FIFA'dan Dünya Kupası ödemesi! Türkiye'de en çok Beşiktaş kazandı!
Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı
Küresel petrol arzı haziranda yaklaşık yarım milyon varil arttı
Altın yeni rekor kırdı! 13 Temmuz 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın yeni rekor kırdı! 13 Temmuz 2023 gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
MSB açıkladı! Son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! Son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli taekwondocular Merve Dinçel ile Ferhat Can Kavurat evlendi
Milli taekwondocular Merve Dinçel ile Ferhat Can Kavurat evlendi
Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu: 9 kişi yaralandı!
Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu: 9 kişi yaralandı!