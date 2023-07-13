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Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme! Emekliye ilave zam mı geliyor?

Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme! Emekliye ilave zam mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Bilindiği üzere Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında emekliye yüzde 25 zammı yetersiz bularak emeklilere seyyanen artış talebinde bulunmuştu.

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Emekli maaşına yapılan zamma yönelik eleştirilerin ardından sürpriz bir görüşme gerçekleştiriliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'nın en büyük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşuyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada emekli maaşlarına seyyanen zam çağrısı yapmıştı.

“Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır.” diyen Bahçeli, “8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.” ifadelerini kullanmıştı.

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