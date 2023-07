Logo Yazılım Bulut B2B servisini kullanıcılarına sundu!

Logo Yazılım, her ölçekten işletmenin ihtiyaçlarını karşılayan Logo Bulut B2B servisini kullanıma sundu.

Logo Yazılım'dan yapılan açıklamaya göre, Logo Bulut B2B, merkez, bayiler ve satış temsilcileri için online sipariş, ödeme ve tahsilat kolaylığı sağlıyor. Herhangi bir sunucu ya da donanım yatırımına gerek kalmaksızın tamamen bulut tabanlı bir servis olarak öne çıkıyor.

Logo ERP çözümleriyle tam entegrasyon sayesinde uçtan uca yönetim imkanı sunan Logo Bulut B2B servisi, işletmelere bulutta kolay kullanımın yanı sıra merkez ve bayiler için online sipariş girişi kolaylığı sağlıyor. Mobil cihaz ve tabletler üzerinden tek tıkla 7/24 sipariş girişi, hızlı raporlama, takip ve farklı ödeme platformlarıyla entegrasyon avantajını da beraberinde getiriyor.

İşletmelere “basic”, “standard” ve “enterprise” olmak üzere 3 farklı seçenekle sunulan Logo Bulut B2B, maliyetlerin düşmesine yardımcı oluyor. Anlık stoklar ve rezervasyon sisteminin yanı sıra bayi ödüllendirme ve kampanya yönetimi özelliklerini de bünyesinde bulunduruyor. Servis, kullanıcı yetkilendirme özelliği sayesinde veri ve işlem güvenilirliğini de sağlıyor. Ayrıca “enterprise” paketini tercih eden işletmeler, servisi ihtiyaçlarına göre uyarlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, işletmeleri rekabette güçlendirmek için bulut tabanlı servislerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Logo Bulut B2B servisimiz, her ölçekteki işletmenin iş süreçlerinde birçok avantaj sağlıyor. Soğuk satış ağı olan işletmeler, distribütör, bayi ve plasiyerler üzerinden satış yapan işletmelerin iş süreçleri daha verimli hale geliyor. Kolay erişim imkânı ile alınan hizmete her zaman her yerden ulaşılabiliyor. Sunduğumuz bulut hizmeti kapsamında veriler korunuyor; kötü niyetli girişimlere karşı Logo güvencesiyle veri güvenliği sağlanıyor. Aylık veya yıllık abonelik yöntemi ile hızlıca kullanıma alınan bulut servisler, herhangi bir sistem veya kurulum yatırımı gerektirmeden kullanıcılarla buluşuyor. Sunucu ve güvenlik maliyetlerinin Logo Yazılım tarafından karşılanması da işletmeler için bir başka avantaj olarak öne çıkıyor."

İşletmeler, logo.cloud üzerinden her paketi inceleyerek sunulan servisi deneyimleyebiliyor. Ardından aylık ya da yıllık olarak kendilerine en uygun paketi satın alabiliyor.