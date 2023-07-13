Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Beko, Barcelona'dan ayrılan Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Geride bıraktığımız sezonu Barcelona'da geçiren ve lig şampiyonluğunu kazanan Sertaç Şanlı, Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

Fenerbahçe Beko, 31 yaşındaki Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Transferle ilgili Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı" ifadeleri kullanıldı.