AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Yaz okulu sınav tarihi

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı? AÖF yaz okulu dersleri, kayıt sürecinin tamamlanmasıyla başladı. 7 hafta sürecek olan yaz okulunun ardından AÖF yaz okulu sınavları gerçekleşecek. Peki AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte ayrıntılar...

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AÖF yaz okulu sınav tarihi sorgulanıyor. AÖF yaz okulu derslerinin başlamasıyla gözler sınav tarihine çevrildi. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi yaz okulu akademik takvime göre 7 hafta sürecek. Ardından öğrenciler belirlenen tarihte sınava katılım sağlayacak. Bu nedenle sınav tarihi ve ne şekilde uygulanacağı da merak konusu oldu. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte tarih bilgisi...

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF yaz okulu online mı?

Yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz