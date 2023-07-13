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Hindistan'da muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 100’ü aştı!

Hindistan'da muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 100’ü aştı!

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

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Ülkenin kuzeyinde etkili olan muson yağmurları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Himaçal Pradeş eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, eyalette 88 kişi hayatını kaybederken, 100'ü aşkın kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yollar ve köprülerin çöktüğü sellerde 170 evin yıkıldığı, 600'ünün ise zarar gördüğü belirtildi. 8 Temmuz'dan bu yana, sellerde mahsur kalan çoğunluğu turist 300'ü aşkın kişi helikopterlerle kurtarıldı.

Uttar Pradeş'te 12 kişi öldü

Uttar Pradeş eyalet hükümeti sözcüsü Shishir Singh ise eyalette şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, ayrıca başkent Yeni Delhi’de bir kişinin, Cammu Keşmir bölgesinde de 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yeni Delhi’de içme suyu sıkıntısı yaşanıyor

Yeni Delhi'de de etkili olan muson yağmurları, Yamuna Nehri'nin taşmasına ve bölgedeki pek çok yerleşim yerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Yeni Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal’ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, nehrin su seviyesi dün akşam 40 yılın en yüksek düzeyine çıktı.

Yaklaşık 30 bin kişi geçici kamplara alınırken, bazı okullar selzedelerin kullanımına açıldı.

Hindustan Times’ın haberine göre, başkentte içme suyu sıkıntısı da baş gösterdi.

Kejriwal, başkentteki üç su arıtma tesisinin faaliyetinin Yamuna Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesinden dolayı durdurulduğunu bildirdi.

Gelecek günlerde şehrin bazı bölgelerinde su sıkıntısının artmasından endişe ediliyor.

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