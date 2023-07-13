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Öldürüp cesedini derin dondurucuya koydu! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinin kan donduran detayları

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Öldürüp cesedini derin dondurucuya koydu! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinin kan donduran detayları

Bayrampaşa'da cesedi parçalanarak derin dondurucuya konulan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın katil zanlısı cinayeti itiraf etti. İfadesinde "Tartıştık, boğdum, cesedini parçalara ayırdım" diyen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın (19) katil zanlısı Hakan Ö., emniyette suçunu itiraf etti. Zanlının Nuh Kasadar ile tartıştıktan sonra boğarak öldürdüğü, daha sonra cesedini parçalara ayırarak dondurucuya koyduğu ortaya çıktı.

40 bin dolar fidye istendi

Muhammed Nuh Kasadar'ın ailesi, ayın 10'unda evden çıktıktan sonra oğullarından bir daha haber alamadı. Bir süre sonra aileyi telefonla arayan bir kişi, oğullarının ellerinde olduğunu söyleyerek, 40 bin dolar fidye istedi. Bunun üzerine aile emniyete giderek ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliyle aileden biriymiş gibi mesajlaşan ekipler, Sultangazi'de bir parkta buluşma ayarladı. Saat 05.00 sıralarında parka gelen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin daha önce Mustafa Kasadar'ın yanında çalışan Hakan Ö. (28) olduğu ortaya çıktı. Hakan Ö., sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Cinayeti itiraf etti

Hakan Ö., emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Olay günü kendi evinde Muhammed Nuh Kasadar ile görüşüp nargile içtiklerini söyleyen zanlı, daha sonra tartışmaya başladıklarını ve Kasadar'ı iple boğduğunu belirtti. Hakan Ö., öldürme amacı olmadığını ancak öldüğünü görünce cesetten kurtulmak için parçalara ayırıp iki ayrı dondurucuya koyarak sakladığını kaydetti.

Zanlı Hakan Ö., cinayeti işledikten sonra aileden fidye istemeye karar verdiğini belirtti. Mustafa Kasadar'ı arayarak 40 bin dolar istediğini kaydeden zanlı, çok fazla borcu olduğunu, bu parayla borçlarını kapatacağını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Hakan Ö., adliyeye sevk edildi. Zanlı, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bıraktı.

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