Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni'yi 250 bin kişi uğurladı 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
İstanbul'da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren dün hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri 74 yaşındaki Abdülbaki El Hüseyni’yi son yolculuğuna yaklaşık 250 bin kişi uğurladı.
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10’da hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni’nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı.
Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.