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15 Temmuz'da iETT'ler metrobüsler, otobüsler ücretsiz mi?

15 Temmuz'da iETT'ler metrobüsler, otobüsler ücretsiz mi?

2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 15 Temmuz'da metrobüsler ücretsiz mi olacak sorusu merak konusu oldu. 15 Temmuz bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olduğu için 15 Temmuz'da metrobüsler, metrolar ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

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2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı ne zaman denk geliyor sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz bu sene haftasonuna, cumartesi gününe denk geliyor. Resmi tatillerde toplu taşıma ücretsiz oluyor. Bu nedenle 15 Temmuz'da metrobüsler, metrolar ücretsiz ulaşım imkanı sunacak.

15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Köprü ve otoyolların 15 Temmuz Cumartesi günü ücretsiz olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yap, işlet, devret modeli dışında köprü ve otoyolların Cumartesi günü ücretsiz olması bekleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

 YAP, İŞLET, DEVRET MODELİYLE YAPILAN OTOYOL VE KÖPRÜLER

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara- Niğde Otoyolu

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