Bosch, yakıt hücreli güç modülünün seri üretimine başladı!

Bosch, 2030'a kadar Hidrojen teknolojilerinde 5 milyar avro satış hedefliyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilitede hidrojen (H2) çağına giriş yapan Bosch, Stuttgart-Feuerbach fabrikasında yakıt hücreli güç modülünün seri üretimine başladı. 2023'ün üçüncü çeyreğinde ABD pazarında, Bosch'un pilot müşterisi Amerikalı şirket Nikola Motors'un yakıt hücreli elektrikli kamyonu piyasaya çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bosch Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, Stuttgart-Feuerbach'ta, geçmişi diğer tüm Bosch tesislerinden daha eskiye dayanan fabrikalarında, hidrojenin geleceğinin gerçekleşmek üzere olduğunu belirterek, "Bosch hidrojen teknolojisini biliyor ve hidrojenle büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hartung, özellikle Avrupa'nın, ABD gibi dünyanın diğer bölgelerindeki hızlı gelişmelere karşı bir denge oluşturmak için çok daha fazlasını yapması gerektiğine inandığını aktardı.

Daha spesifik olarak Bosch Başkanı'nın, Alman ve Avrupalı politika yapıcılardan 4 talebi olduğunu belirten Hartung, "İlk olarak, AB'de hidrojen üretiminin hızını artırmalıyız. İkincisi, küresel tedarik zincirleri kurulmalı ve üçüncüsü, ekonominin tüm sektörlerinde hidrojen kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Dördüncü nokta olarak ise Hartung, Avrupa'da hidrojen dağıtımı için altyapıyı hızla kurmanın önemini vurguladı.

Şirket, üretimi ve uygulaması için teknoloji geliştirerek tüm hidrojen değer zinciri boyunca faaliyet gösteriyor. Bosch, 2030'a kadar hidrojen teknolojisiyle yaklaşık 5 milyar avroluk satış gerçekleştirmeyi planlıyor.

Marka, hidrojen ekonomisine yönelik çözümlerinde de küresel bir üretim ağına ve Almanya'daki lokasyonlarının yeteneklerine güveniyor. Almanya'nın Bamberg kentindeki Bosch tesisi, Feuerbach fabrikasına yakıt hücresi yığınını tedarik edecek. Elektrikli hava kompresörü ve devridaim üfleyici gibi önemli sistem bileşenleri ise Almanya'nın Hamburg kentindeki Bosch fabrikasında üretilecek.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosch Mobilite Başkanı Markus Heyn de Bosch'un yakıt hücresi yığınları kadar karmaşık teknolojiler üretebilen çok az şirketten biri olduğunu aktardı. Sadece gerekli sistem uzmanlığına değil, aynı zamanda yeni gelişmeleri hızla seri üretime ölçeklendirme yeteneğine de sahip olduklarını belirtti.

Heyn, bir hidrojen motorunun bir dizel motorun yaptığı her şeyi yapabileceğini ancak bunun da ötesinde, karbonun nötr olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda, hidrojen bazlı mobiliteye hızlı ve uygun maliyetli bir girişe izin veriyor." açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, yakıt hücreli güç modülünün üretimi sadece Feuerbach'ta değil, Çin'in Chongqing kentinde de başlıyor. İhtiyaç duyulan bileşenler ise Wuxi fabrikasından gelecek.

Bosch, ABD'de Güney Karolina'daki Anderson fabrikasında mobil uygulamalar için yığınlar üretmeyi de planlıyor. Şirket, dünya genelinde 2030'a kadar altı ton veya daha ağır olan her beş yeni kamyondan birinde yakıt hücreli güç aktarma sistemi olacağını öngörüyor.

Bosch, hidrojen yatırımlarını hızlandırıyor

Bosch, iklim nötr bir dünyanın sadece hidrojen ile sağlanabileceğine inanıyor. Bu nedenle şirket, bir hidrojen ekonomisinin kurulmasını şiddetle savunuyor ve hidrojen yatırımlarını hızlandırıyor.

2021'den başlayarak 2026'ya kadar Bosch, H2 teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için toplamda yaklaşık 2,5 milyar avro yatırım yapmış olacak. Bu, 2021-2024 yatırım planında tahsis edilenden 1 milyar avro daha fazla.

İş fırsatları ve istihdam olumlu yönde etkilenecek. Şu anda bile Bosch'ta hidrojen teknolojileri üzerinde çalışan 3 binden fazla çalışan ve bunların yarısından fazlası Avrupa'da bulunuyor. Boş pozisyonların birçoğu, şirket içinden ve özellikle de bugüne kadar güç aktarma sistemleri alanında çalışmış Bosch çalışanlarıyla doldurulabiliyor. Bununla birlikte hidrojen işi için daha fazla beklenti siyasi ortama bağlı.

Bosch hidrojen motoru üzerinde de çalışıyor

Bosch otomotiv deneyimini başka hiçbir şirkette olmadığı kadar hidrojen ekonomisine uyguluyor. Bu nedenle şirket H2 üretiminde de talep görüyor. 2023'ün başında Bosch, proton değişim membranlarını, yani mobil yakıt hücrelerinde kullanılan enerji dönüştürme yönteminin tersini kullanarak, elektroliz için prototipler oluşturmaya başladı. Sonbahardan itibaren şirket, 1,25 megavatlık prototipleri pilot uygulamalar için kullanıma sunmayı planlıyor ve 2025'te seri üretime başlama yolunda ilerliyor.

Bosch, hidrojen kullanımı için çeşitli seçenekleri araştırıyor. Dağıtık güç ve ısı kaynağı için sabit katı oksit yakıt hücreleri kullanılabiliyor. Bosch, Almanya'da Köln yakınlarındaki Erkelenz'deki hastanede gerçekleştirilen pilot projede, yüzde 90 genel verimlilik elde etmek için bu teknolojiyi kullanmak istiyor.

Mikro enerji santrali ilk olarak doğal gazla çalışıyor, ancak yeşil hidrojene dönüştürülebiliyor. Şirket, yakıt hücreli güç aktarım sistemlerinin yanı sıra hidrojen motoru üzerinde de çalışıyor ve hidrojenin hem port hem de doğrudan enjeksiyonu için sistemler geliştiriyor. Bu çözüm, özellikle ağır yüklere sahip uzun mesafeli ağır ticari araçlar için uygun olarak görülüyor.

En büyük avantajlarından biri, bunun için gereken geliştirme ve üretim teknolojilerinin yüzde 90'ından fazlasının zaten mevcut olması olarak bildiriliyor.

H2 motorunun, 2024'te tamamlanması bekleniyor. Bosch şu anda bile tüm önemli ekonomik bölgelerden üretim projeleri için dört sipariş almış durumda ve 2030 itibarıyla altı haneli adetlere ulaşmayı bekliyor. Bosch, bu alanda da hidrojen ekonomisini dinamik bir şekilde ileriye taşıyor.