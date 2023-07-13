BIST 6.381
DOLAR 26,15
EURO 29,27
ALTIN 1.643,47
HABER /  EKONOMİ

ASELSAN'dan 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolarlık sözleşme!

ASELSAN'dan 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolarlık sözleşme!

ASELSAN ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) uçak modernizasyonuna yönelik olarak 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolarlık iki sözleşme imzalandı.

Abone ol

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile uçak modernizasyonuna yönelik iki sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında uçak modernizasyonuna yönelik olarak 13 Temmuz 2023'te bedeli 2 milyar 618 milyon 751 bin 172 TL ve 132 milyon 78 bin 69 dolar tutarında ve 18 milyar 73 milyon 289 bin 646 TL ve 1 milyar 65 milyon 303 bin 880 doları tutarında olmak üzere toplam bedeli 20 milyar 692 milyon 40 bin 818 TL ve 1 milyar 197 milyon 381 bin 949 dolar olan iki sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2023-2033 yıllarında gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Süte zam geldi! USK çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı
Süte zam geldi! USK çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı
Geçen yıl Beşiktaş'ta oynayan Dele Alli'den 'çocukken tacize uğradım' itirafı
Geçen yıl Beşiktaş'ta oynayan Dele Alli'den 'çocukken tacize uğradım' itirafı
15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Cumartesi günü hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?
15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Cumartesi günü hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?
Kazakistan’da Orta Asya Güvenlik ve İşbirliği Forumu başladı
Kazakistan’da Orta Asya Güvenlik ve İşbirliği Forumu başladı
Ege Bölgesinde sıcak hava dalgası etkili oluyor!
Ege Bölgesinde sıcak hava dalgası etkili oluyor!
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı 110 milyar doları aştı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı 110 milyar doları aştı
Bosch, yakıt hücreli güç modülünün seri üretimine başladı!
Bosch, yakıt hücreli güç modülünün seri üretimine başladı!
MİT, PKK’nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK’nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Hindistan'da muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 100’ü aştı!
Hindistan'da muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 100’ü aştı!
15 Temmuz'da iETT'ler metrobüsler, otobüsler ücretsiz mi?
15 Temmuz'da iETT'ler metrobüsler, otobüsler ücretsiz mi?
Öldürüp cesedini derin dondurucuya koydu! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinin kan donduran detayları
Öldürüp cesedini derin dondurucuya koydu! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinin kan donduran detayları
2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavının giriş belgeleri erişime açıldı
2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavının giriş belgeleri erişime açıldı