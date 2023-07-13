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15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Cumartesi günü hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Cumartesi günü hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2023 yılında Cumartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz’a kısa bir zamana kala özel araçlarıyla yola çıkmaya hazırlanan sürücüler köprü ve otoyolların durumunu merak ediyor. Peki köprü ve otoyollar 15 Temmuz cumartesi günü ücretsiz mi, hangi yollar cumartesi günü ücretsiz olacak?

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15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Resmi tatil günlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Daha önceki milli bayram günlerinde yap, işlet, devret modeli dışında olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi) ücretsiz olarak kullanılmıştı. Peki 15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 

15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinin ücretsiz olacağı paylaşıldı.

15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Köprü ve otoyolların 15 Temmuz Cumartesi günü ücretsiz olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yap, işlet, devret modeli dışında köprü ve otoyolların Cumartesi günü ücretsiz olması bekleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyolu

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

 YAP, İŞLET, DEVRET MODELİYLE YAPILAN OTOYOL VE KÖPRÜLER

*Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

* Kuzey Marmara Otoyolu

* Avrasya Tüneli

* Osmangazi Köprüsü

* Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

* Ankara- Niğde Otoyolu

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