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Kazakistan’da Orta Asya Güvenlik ve İşbirliği Forumu başladı

Kazakistan’da Orta Asya Güvenlik ve İşbirliği Forumu başladı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 25 ülkeden uzmanın yer aldığı Orta Asya Güvenlik ve İşbirliği Forumu (CAF) başladı.

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Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen foruma, Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Voronkov, Avrupa Birliği'nin Orta Asya Temsilcisi Terhi Hakala, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Muhammed Hasan Şeyh İslami ile aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 25 ülkeden uzman, akademisyen ve uluslararası düşünce kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

“Değişen Dünyada Asya: Gelecek için Gündem” başlıklı forumda, Orta Asya’yı ilgilendiren sınır güvenliği, enerji, su kaynakları, çevre gibi birçok ortak soruna çözüm aranıyor.

Forumda ayrıca bölgenin jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemi değerlendiriliyor.

Forum, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in mesajının okunmasıyla başladı.

Tokayev, mesajında, ülke olarak “başarılı bir Orta Asya, başarılı Kazakistan’dır” formülünü desteklemelerinin tesadüf olmadığını ve söz konusu forumun Orta Asya ülkelerinin istikrarını, dayanışmasını ve sürdürülebilir kalkınmasını güçlendirmek için bölgenin entelektüel sermayesini pekiştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu de yaptığı konuşmada, şu anda dünyada Asya’nın ekonomik ve politik olarak belirleyici bir rol oynadığını, ülke olarak Asya’nın uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamayı amaçlayan girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Nurtileu, son dönemde Orta Asya’nın, Doğu ile Batı arasını bağlayan kilit ulaşım köprüsü haline geldiğine işaret ederek “Kazakistan, Orta Asya’yı bir ulaşım ve lojistik merkezi haline getirmek istiyor.” dedi.

İki gün sürecek forum kapsamında, yerli ve yabancı uzmanlar, Orta Asya’nın geleceğine yönelik görüşlerini paylaşacak.

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