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Menzil tarikatı lideri El Hüseyni kimdir, neden öldü, kaç yaşında öldü?

Menzil tarikatı lideri El Hüseyni kimdir, neden öldü, kaç yaşında öldü?

Gavs-ı Sani Seyyit Abdulbaki El Hüseyni'nin tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Menzil Şeyhi Abdulbaki, yüz binlerce seveninin katılımıyla irşadın merkezi Menzil Köyünde, babası Seyyid Abdülhakim ile abisi ve aynı zamanda şeyhi olan Seyda Muhammed Raşid Elhüseyni’nin de bulundu ebedi istirahatgahı Markat’ta defnedildi. Peki Peki, Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kaç yaşında, nereli?

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Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni İstanbul’da tedavi gördüğü Emsey Hastanesi’nde 12 Temmuz Çarşamba günü saat 14:10’da en çok sevdiği Hak’ka yürüdü. Gavsı Sani olarak bilinen Menzil Şeyhi Abdulbaki El Hüseyni’nin cenazesi İstanbul’dan yüz binlerce sevininin gözyaşları ile Menzil’e götürüldü.

Nakşibendi Tarikatı’nın Halidiye Kolu Menzil cemaatinin irşad merkezi olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil Köyü Sadakı Kiramın büyüklerinden olan Seyyid Abdülbaki Elhüseyni’yi son yolculuğuna uğurlamak için sevenleriyle doldu taştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Menzil Şeyhi, Markat’taki yerine defnedildi. Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir sorusu yanıt arıyor. Peki, Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kaç yaşında, nereli?

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 1943 yılında Siirt ilinin Baykan ilçesi'nde doğmuştur.

Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olana Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince Abdulbaki El Hüseyni cemaatin başına geçti.

Seyyid Muhammed Saki ve Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Elhüseyni
Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yapmıştır. Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, geride irşad yapacak çok sayıda halife, talebe yetiştirmiştir. Bunlardan üçü Seyyid Muhammed Saki, Seyyid Fettah ve Seyyid Mübarek Elhüseyni’dir.

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