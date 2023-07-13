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15 Temmuz Demokrasi günü sözleri, duygusal, kısa ve anlamlı 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz Demokrasi günü sözleri, duygusal, kısa ve anlamlı 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel mesajlar ve sözler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye demokrasisinin gücüne dikkat çekecek olanlar, milli duyguların yer aldığı uzun kısa, görsel ve yazılı 15 Temmuz mesajlarını tercih edecek. İşte resimli, kısa, anlamlı 15 Temmuz ile ilgili sözler ve mesajlar…

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel anlamlı, farklı ve duygusal mesajlar, Whatsapp, SMS, Facebook ve Instagram üzerinden paylaşılacak. 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi için bu yıl da etkinlikler gerçekleşecek.

15 Temmuz mesajları 2023

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

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