Manisa'da arıların soktuğu bal üreticisi öldü!

MANİSA'nın TURGUTLU ilçesinde arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti.Abone ol
Turgutlu Ovası Davutlu bölgesindeki bağ evine kovanların kontrolü için akşam saatlerinde giden Ali Başpaçacı (60), arıların saldırısına uğradı.
Saldırının ardından ilçe merkezindeki evine dönen Başpaçacı, fenalaşarak yere yığıldı.
Başpaçacı, yakınlarının çağrısı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arı sokmasına bağlı kalp krizi geçirdiği belirlenen Başpaçacı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ali Başpaçacı'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığı'na defnedildi.