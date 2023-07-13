Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sürpriz ziyaret!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler ve ittifak konularının olduğu tahmin ediliyor.Abone ol
Ankara'da sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.
İki liderin gündeminde, yaklaşan yerel seçimler konusunun olduğu tahmin ediliyor.
Görüşmede yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmayacağı konusunun da ele alınması bekleniyor.