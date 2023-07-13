BIST 6.379
DOLAR 26,13
EURO 29,27
ALTIN 1.645,44
HABER /  GÜNCEL

NATO zirvesinin ertesinde, İsveç Yargıtayı, 'FETÖ üyesi' 2 kişinin iadesini durdurdu

NATO zirvesinin ertesinde, İsveç Yargıtayı, 'FETÖ üyesi' 2 kişinin iadesini durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün ve dün düzenlenen NATO'nun Vilnius zirvesine katılımı vesilesiyle İsveç'in ittifaka üyeliğine itirazını kaldırmasının ardından, bugün İsveç Yüksek Mahkemesi FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen iki kişinin Türkiye'ye iadesini bloke etti.

Abone ol

Ankara'nın Stokholm'un NATO üyeliğini onaylamak için kilit taleplerinden birini PKK, FETÖ gibi 'terör' örgütleriyle mücadele oluştururken, Türkiye'nin FETÖ nedeniyle aradığı iki kişinin iadesi İsveç Yüksek Mahkemesi (Yargıtay) tarafından engellendi.
İsveç'te iade talepleri konusunda son kararı hükümet veriyor, ancak Yargıtay aleyhte karar verirse hükümet başka bir devlete iadede bulunamıyor.

Ankara'nın kanıtı ByLock

Fransız haber ajansı AFP'ye göre sözkonusu iki vaka, Temmuz 2016 darbe girişimini planlamakla suçlanan FETÖ'nün üyesi olma ithamıyla Türkiye'de aranan kişiler.
İsveç Yargıtayı, Ankara'nın, bu kişilerin FETÖ üyeleri tarafından kullanılan şifreli iletişim için ByLock uygulamasını indirmiş olmalarını, kanıt olarak sunduğunu söyledi.

Mülteci statüsü verilmiş

Kararda şöyle denildi:

"Bir davada hapis cezasının infazı, diğerinde kovuşturma için iade talep ediliyor. Yargıtay, hükümete verdiği mütalaasında her iki davada da iadenin önünde engeller olduğunu açıkladı."

"Uygulamayı indirmek, tek başına birini İsveç yasalarına göre terör örgütüne katılmaktan mahkum etmek için yeterli olmayacağı için iade süreci ilerletilemez."

"İsveç'te mülteci statüsü verilen bu kişiler, Türkiye'ye geri gönderilmeleri halinde zulüm görme riskiyle karşı karşıya kalır."

Pazartesi üçlü toplantıdan anlaşmayla çıkıldı

Bu haftaya dek Stokholm'u 'teröristler' için sığınak olmakla suçlayarak İsveç'in NATO üyeliğini engelleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi Vilnius'a gittiğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la gerçekleştirdiği toplantıda itirazını kaldıran bir anlaşmaya vardı. Erdoğan zirve sonunda yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliği teklifinin ekimde TBMM'ye gideceğini söyledi.

Türkiye ve birlikte hareket eden Macaristan'ın onayına bağlı

NATO'da kararlar oybirliğiyle alınırken, Finlandiya'nın nisanda onay almasının ardından, İsveç'e henüz oy vermeyen sadece Türkiye ve birlikte hareket eden Macaristan kaldı.
PKK ve FETÖ ile mücadele ve Türkiye'de aranan onlarca zanlının iadesi, Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için taleplerinin başını çekiyor.

İlgili Haberler
Zelenski ve Stoltenberg'den kritik 'NATO' açıklaması! "Savaş devam ettiği sürece..." NATO zirvesine Erdoğan damga vurdu! Alman gazetesinden övgü dolu sözler: "NATO'nun yeni güçlü adamı, hiç bu kadar güçlü olmadı"
ÖNCEKİ HABERLER
18-25 yaş arası gençlere ücretsiz müzekart!
18-25 yaş arası gençlere ücretsiz müzekart!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı...
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı...
Menzil tarikatı lideri El Hüseyni kimdir, neden öldü, kaç yaşında öldü?
Menzil tarikatı lideri El Hüseyni kimdir, neden öldü, kaç yaşında öldü?
15 Temmuz Demokrasi günü sözleri, duygusal, kısa ve anlamlı 15 Temmuz mesajları
15 Temmuz Demokrasi günü sözleri, duygusal, kısa ve anlamlı 15 Temmuz mesajları
Yakılarak öldürüldüğü iddia edilmişti! Figen Çoban cinayetinde yeni gelişme: Ailesi hakim karşısına çıktı!
Yakılarak öldürüldüğü iddia edilmişti! Figen Çoban cinayetinde yeni gelişme: Ailesi hakim karşısına çıktı!
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Manisa'da arıların soktuğu bal üreticisi öldü!
Manisa'da arıların soktuğu bal üreticisi öldü!
ASELSAN'dan 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolarlık sözleşme!
ASELSAN'dan 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolarlık sözleşme!
Süte zam geldi! USK çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı
Süte zam geldi! USK çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı
Geçen yıl Beşiktaş'ta oynayan Dele Alli'den 'çocukken tacize uğradım' itirafı
Geçen yıl Beşiktaş'ta oynayan Dele Alli'den 'çocukken tacize uğradım' itirafı
15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Cumartesi günü hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?
15 Temmuz köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Cumartesi günü hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?
Kazakistan’da Orta Asya Güvenlik ve İşbirliği Forumu başladı
Kazakistan’da Orta Asya Güvenlik ve İşbirliği Forumu başladı