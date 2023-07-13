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Bayrampaşa'daki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme

Bayrampaşa'daki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme

Bayrampaşa'da bir evde dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın katil zanlısı, adliyeye sevk edildi.

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Bayrampaşa'da bir evde, dondurucuda cesedi bulunan Muhammed Nuh Kasadar'ın katil zanlısı Hakan Ö. tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, ailesinin 11 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan Hakan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Hakan Ö'nün emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, iple boğarak öldürdüğü maktulün cesedini parçalayarak dondurucuya koyduğunu söylediği öğrenildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheli, ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Hakan Ö. tutuklandı.

Cenaze yarın kaldırılacak

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kasadar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesinin, yarın Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

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