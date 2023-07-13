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Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist Vondrousova

Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist Vondrousova

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 yenen Çek Marketa Vondrousova, finale çıktı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya özel davetiyle katılan Svitolina, yarı finalde dünya klasmanının 42 numarası Vondrousova ile karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan maçta rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen 24 yaşındaki Çek tenisçi, turnuvada ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

Vondrousova, 2019 Fransa Açık'ta da final oynamış ancak Avustralyalı Ashleigh Barty'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Çek sporcu, Aryna Sabalenka (2) - Ons Jabeur (6) maçının galibiyle cumartesi günü finalde karşılaşacak.

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